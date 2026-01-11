Ecco il ‘nuovo’ acquisto della Juve: l’annuncio del papà conferma tutto

Il rinforzo per il centrocampo bianconero ha un nome e un cognome ben precisi

Nelle ultime due settimane di questo calciomercato di gennaio ci aspettiamo una Juve tra le assolute protagoniste. Spalletti, del resto, deve ancora avere i rinforzi richiesti: regista, terzino destro ma anche un vice Yildiz. Il nome che stuzzica il tecnico è il grande ex Federico Chiesa.

In attesa dei nuovi acquisti, Spalletti sta tirando fuori il massimo dai calciatori già a sua disposizione. Non da tutti, perché alcuni sono dei casi disperati, ma da molti sì.

Il grande merito di Spalletti è anche quello di aver rilanciato, se non addirittura valorizzato al massimo interpreti come Miretti che fino a poco tempo fa erano decisamente più fuori che dentro il progetto Juve.

Il classe 2003 si sta rivelando un elemento prezioso alla causa. Un jolly di cui si sfrutta finalmente tutto il potenziale. Col Sassuolo ha anche segnato il suo primo gol stagionale, il terzo in quasi novanta partite disputate con la maglia bianconera.

Respinto il Napoli, Miretti resta alla Juve: “Non vuole andare via”

Non è un caso che lo volesse (ancora) Conte per il suo Napoli, con il club che almeno in estate non si sarebbe fatto problemi a cederlo a una diretta concorrente. In società, però, ha un grande estimatore che corrisponde al nome di Giorgio Chiellini, mentre in campo c’è quel Luciano Spalletti che ha già annunciato come il 22enne di Pinerolo non si muoverà da Torino.

Miretti resta alla Juve, come ha sostanzialmente confermato anche suo papà Livio a ‘Tuttosport’: “A gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via – le sue parole – Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto.

Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco – ha confessato Livio Miretti – Ma ci crede ed è già importante: sta crescendo e non avrebbe senso andare via adesso, almeno dal suo punto di vista. La Juve non aveva detto a Fabio che sarebbe stato ceduto nemmeno in estate, per cui non penso accadrà ora”.