La Juve in pressing, Chiesa ha chiamato tutti. Ma i tifosi inglesi si oppongono

L’attaccante del Liverpool in panchina per 90 minuti contro l’Arsenal e i bianconeri insistono per riprenderselo: la situazione

Federico Chiesa è senza dubbio il nome più succoso di questi ultimissimi giorni di mercato. L’attaccante del Liverpool ha aperto al ritorno alla Juventus, che come risulta a Calciomercato.it continua il pressing per riportarlo a Torino. Con lui Spalletti avrebbe un’alternativa di valore in grado di giocare a destra e sinistra, ma anche da seconda punta. Insomma, un bel ventagio di opzioni, visto che in passato ha fatto pure l’esterno a tutta fascia.

Federico Chiesa (Ansafoto) – calciomercato.it

Arne Slot lo vede poco, anche ieri lo ha lasciato in panchina per tutti e 90 i minuti nel big match pareggiato 0-0 contro l’Arsenal. Tutto questo fa seguito ai 5 minuti giocati contro il Fulham, nonostante l’assenza di Salah causa Coppa d’Africa anche se ovviamente i rapporti col manager restano tesi per l’egiziano. Secondo ‘Tuttosport’, Chiesa ha deciso di aprire del tutto la porta a un ritorno alla Juve, tanto che avrebbe anche contattato i suoi vecchi compagni in bianconero che sono ancora alla Continassa.

Il nodo è la trattativa con il Liverpool, che non è convintissimo di cederlo in un momento molto delicato della stagione nonostante il poco utilizzo, a maggior ragione senza incassare. I Reds vorrebbero almeno un trasferimento a titolo definitivo o comunque un obbligo di riscatto, Comolli per ora non si spinge oltre il diritto. E intanto i tifosi inglesi sui social sperano di non doverlo salutare. Chiesa infatti è una sorta di beniamino pur avendo giocato poco, perché quando entra lo fa sempre molto bene. In tanti ieri hanno preso un’azione di Gakpo che poteva decidere la partita: “Se ci fosse stato Chiesa avrebbe stoppato e segnato”. La Juve lavora, ma non sarà facile.

