Chiesa-Juve, tutto stravolto: arriva l’annuncio in diretta

Nuovo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Federico Chiesa: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Si chiama Federico Chiesa uno dei principali obiettivi della Juve per questa finestra di calciomercato, ma il ritorno a Torino dell’esterno offensivo classe ’97 è tutt’altro che scontato. I bianconeri vorrebbero riaverlo con la formula del prestito fino a giugno, mentre i Reds spingono al massimo per una cessione a titolo definitivo.

Da Liverpool, però, adesso arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i supporter della Vecchia Signora. Arne Slot, infatti, appare orientato a rilanciare Chiesa e questo complica i piani della Juve.

Slot rilancia Federico Chiesa: l’annuncio in diretta

Ecco quanto ammesso in queste ore dall’allenatore del club inglese alla vigilia del match di FA Emirates Cup contro il Barnsley, in programma domani sera alle ore 20,45: “Mi sono confrontato recentemente con Federico che mi ha ammesso che nelle ultime settimane ha giocato più di quanto avesse mai fatto prima con me. Sto pensando seriamente a lui per l’impegno di domani, è una delle varie opzioni che ho a disposizione e quindi valuterò attentamente un suo possibile impiego”.

Un messaggio che rischia di chiudere definitivamente le porte alla Juve: Chiesa, a questo punto, potrebbe rimanere in Inghilterra fino al termine della stagione quando verrà presa una decisione definitiva sul suo futuro.