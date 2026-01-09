Non solo Chiesa, doppio colpo Juve e un top player a costo zero

L’esterno offensivo del Liverpool spinge per tornare in bianconero. Spalletti boccia un acquisto e ne chiede un altro

La Juventus si candida a essere tra le protagoniste della sessione invernale di calciomercato, sia in entrata che in uscita. Il nome più caldo nelle ultime ore è sempre quello di Federico Chiesa. L’attaccante esterno continua a trovare poco spazio al Liverpool e avrebbe voglia di tornare a Torino per prendersi una rivincita su chi decise di cederlo un anno e mezzo fa, ossia Giuntoli e Thiago Motta.

Ma la trattativa è tutt’altro che semplice: i Reds non sono così convinti di cedere Chiesa, ma in tal caso vorrebbero riprendere la cifra spesa per acquistarlo dalla Juve. Parliamo di 12-13 milioni di euro che il club bianconero non vorrebbe pagare subito: l’idea di Comolli è quella di proporre agli inglesi un prestito gratuito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, Spalletti stoppa Rodriguez e chiede ancora Frattesi

Di certo Chiesa non avrebbe il posto assicurato alla Juventus, anzi: sarebbe un vice Yildiz. Per il resto il reparto offensivo, sembra al completo salvo sorprese. In Turchia si parla di un interessamento del Fenerbahce per Openda, che i bianconeri hanno preso dal Lipsia in prestito con obbligo di riscatto a 42 milioni di euro. L’unica soluzione sarebbe quella di far subentrare i Canarini Giallini nell’accordo coi tedeschi. Si è parlato anche di Koopmeiners in ottica Galatasaray, altro affare difficile.

A prescindere dalla partenza dell’olandese, Spalletti ha bisogno di rinforzi a centrocampo. Il più vicino ai bianconeri sembrava Guido Rodriguez: bozza di accordo con l’argentino e il West Ham, ma l’ex Ct della Nazionale non è convinto e la trattativa è stata messa in stand-by.

Il sogno resta Davide Frattesi, ma l’Inter chiede sempre 35 milioni di euro per il suo cartellino e anche rinunciare alla percentuale sulla cessione di Muharemovic del Sassuolo potrebbe non bastare. Tra le alternative gradite al tecnico toscano c’è l’ex milanista Franck Kessie, ma qui l’ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio percepito dal mediano ivoriano all’Al Ahli.

La Juventus guarda anche al lungo periodo oltre che al mercato di gennaio. A tal proposito si valutano le situazioni dei calciatori in scadenza di contratto. In difesa è tenuto d’occhio Senesi, mentre a centrocampo il grande colpo potrebbe essere Bernardo Silva. Il top player portoghese non ha ricevuto offerte di rinnovo dal Manchester City, ma su di lui la concorrenza è tanta.