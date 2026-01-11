Allarme Juve, Spalletti vuota il sacco: i tifosi ora tremano

Allarme in casa Juventus a poche ore dal posticipo contro la Cremonese: ecco quanto ammesso da Luciano Spalletti.

Il Milan pareggia la seconda gara consecutiva e adesso la Juve ha l’occasione di avvicinarsi ulteriormente ai rossoneri in classifica. La squadra di Spalletti ospiterà domani sera la Cremonese nel match che chiuderà il ventesimo turno di Serie A: Yildiz e compagni sono carichi e puntano a concedere il bis dopo la convincente affermazione sul campo del Sassuolo, mentre l’undici allenato da Nicola ha racimolato appena 2 punti negli ultimi 450′ di gioco (2 pareggi contro Lazio e Cagliari e 3 sconfitte contro Torino, Napoli e Fiorentina).

Intanto, proprio Luciano Spalletti ha parlato poco fa in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla questione calciomercato.

Spalletti vuota il sacco: ecco cos’è successo in conferenza stampa

Ecco quanto ammesso dall’allenatore della Juventus: “Credo che la nostra rosa debba essere completata in alcuni posti. In un paio di posizioni siamo un po’ corti, ma del mercato si occupano i nostri direttori e io mi fido ciecamente. L’importante è rimanere con le antenne dritte e provare ad avere il doppio ruolo in queste posizioni“.

Un messaggio che sa tanto di invito alla società a intervenire immediatamente sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione: la Juve è attesa da un vero e proprio tour de force tra campionato, Champions League e Coppa Italia e, dunque, serve un organico all’altezza per competere al meglio ovunque.