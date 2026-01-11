Atalanta
Pagelle Fiorentina-Milan 1-1, i voti: disastro Estupinan e salvagente Nkunku

Foto dell'autore

Il Milan pareggia in casa della Fiorentina per 1-1 al termine di una partita che ha visto i rossoneri riuscire a pareggiare i conti nel finale con un gol di Nkunku che ha raggiunto i viola avanti grazie alla rete di Comuzzo.

Fiorentina-Milan
I voti di Fiorentina-Milan

Una partita che ha visto il Milan sfiorare il vantaggio in più di un’occasione nel primo tempo con Pulisic davvero impreciso sotto porta, mancando diverse occasioni da rete.

La Fiorentina, entrata in campo con un altro atteggiamento ad inizio ripresa, riesce a trovare il gol del vantaggio grazie a Pietro Comuzzo, diventato sempre più centrale nel progetto viola durante le ultime settimane. Il Milan prova a reagire cambiando molto la formazione titolare e buttando dentro diversi attaccanti. A pareggiare i conti è Nkunku che riesce a fulminare De Gea con un gran destro. Finale di partita con una traversa di Brescianini che sfiora il 2-1 e con le due squadre che si dividono la posta in palio che non accontenta nessuno.

Voti Fiorentina-Milan, delusione rossonera e lotta scudetto abbandonata

FIORENTINA-MILAN 1-1
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodò 6,5, Comuzzo 7, Pongračić 6,5, Gosens 6,5 (83′ Ranieri sv); Mandragora 6 (65′ Brescianini 6), Fagioli 6, Ndour 6 (91′ Sohm sv); Parisi (83′ Fortini), Kean, Gudmundsson (83′ Solomon). A disposizione: Christensen, Lezzerini; Koaudio, Košpo; Fazzini, Nicolussi Caviglia; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan 6,5; De Winter 6, Gabbia 6, Pavlović 6 (74′ Nkunku 7); Saelemaekers 5, Loftus-Cheek 5,5 (63′ Fofana 6,5), Jashari 5,5 (59′ Rabiot 5,5), Ricci 6, Estupiñan 4,5 (59′ Bartesaghi 6); Pulisic 5, Füllkrug 5 (59′ Leão 5,5). A disposizione: Torriani; Athekame, Duțu, Odogu; Modrić. Allenatore: Massimiliano Allegri.
MARCATORI: Comuzzo, Nkunku.
ARBITRO: Davide Massa
AMMONITI: Kean, Estupinan, Fagioli, Rabiot, Nkunku

