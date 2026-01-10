Zirkzee-Roma, cambia tutto: decisione presa dal club

L’annuncio del Ds giallorosso Massara prima della gara di campionato col Sassuolo

Massara è uscito allo scoperto sul calciomercato della Roma prima del match casalingo col Sassuolo valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Importanti le dichiarazioni su Joshua Zirkzee, il primo grande obiettivo dei giallorossi per questa sessione di gennaio.

Il Ds della Roma ha mostrato grande pessimismo sull’operazione Zirkzee: “In questo momento il Manchester United ha chiuso ogni discorso di mercato dopo l’esonero di Amorim – le sue parole al microfono di ‘Dazn’ – Dubito che cambino idea da qui alla fine del mercato”.

Decisamente più ottimista su Giacomo Raspadori, lui davvero a un passo dalla Roma: “È in via di definizione in un senso o nell’altro e in tempi piuttosto rapidi – Se si deciderà domani? Credo che quello sia il tempo per avere tutto più chiaro”.

Ha poi risposto in politichese su Robinio Vaz e Ferguson: “Parliamo di un grande talento, però mi sembra una cosa abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene, eventualmente ci sarebbe una concorrenza fortissima. Evan sta crescendo e siamo contenti di quello che sta facendo. Auspichiamo di vederlo qui fino a fine stagione”.

In conclusione Massara ha gettato acqua sul fuoco in merito alle discussioni piuttosto accese avute con Gasperini proprio in tema mercato: “Col mister c’è un confronto costante e una dialettica che fa parte del nostro mestiere e che serve per far crescere la squadra”.