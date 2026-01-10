Juve, il vice Yildiz dall’Arabia: nome a sorpresa per Spalletti

Un ultratrentenne come alternativa al numero dieci turco: le ultime

In questo calciomercato di gennaio la Juve proverà a prendere anche un vice Yildiz. A Spalletti non dispiacerebbe Federico Chiesa – “È il nostro Sinner”, disse quando era CT della Nazionale – e come rivelato dal nostro Giorgio Musso, il club bianconero continua a lavorare per il grande ritorno. L’ostacolo principale è la formula, con il Liverpool che lo lascerebbe partire solo a titolo definitivo.

Gli intermediari di un certo livello sanno quali sono le esigenze dei club, soprattutto dei grandi club come la Juve. In questi giorni, quindi, sul tavolo di Comolli e soci sono arrivati i nomi di tanti esterni e trequartisti che, potenzialmente, potrebbero indossare gli abiti di alternativa al numero dieci turco. Uno di questi, come rivelato da Fabrizio Romano, è una vecchia conoscenza del calcio europeo: Yannick Carrasco.

Vecchia conoscenza perché ormai sono già tre anni che gioca in Arabia, nello specifico all’Al-Shabab del quale è anche capitano. 32 anni compiuti lo scorso settembre, Carrasco vorrebbe far ritorno in Europa adesso, senza attendere giugno, per provare a guadagnarsi la convocazione al prossimo Mondiale.

Juve, per Carrasco c’è l’ostacolo ingaggio

Con la Nazionale maggiore del Belgio, l’ex Atletico Madrid vanta 78 presenze, 11 gol e 17 assist. L’ultima presenza, però, risale al 1 luglio 2024. Precisamente all’ottavo di finale dell’Europeo contro la Francia, vittoriosa per 1-0: Carrasco uscì poco prima del novantesimo.

A quanto pare il profilo di Carrasco stuzzica i bianconeri, anche se allo stato attuale non rappresenta certo una prima scelta. Da capire come potrebbe liberarsi dall’Al-Shabab, al quale è legato da un contratto in scadenza a giugno 2027. L’ostacolo principale, comunque, sarebbe l’ingaggio: in Arabia il classe ’93 guadagna circa 13 milioni di euro.

Dal vice Yildiz a Frattesi, come Chiesa un altro ‘pupillo’ di Spalletti

Il vice Yildiz non sarebbe comunque una priorità assoluta, come invece lo sono regista e terzino destro (a meno di una permanenza di Joao Mario). Per il centrocampo resiste ancora il nome di Davide Frattesi, come Chiesa un altro ‘pupillo’ di Luciano Spalletti.

Il classe ’99 sta ancora aspettando i bianconeri, nel frattempo ha aperto al Galatasaray che sul piatto ha messo un ingaggio da circa 5 milioni. Nelle ultime ore si è fatto avanti pure il Nottingham Forest, con l’Inter che continua a chiedere sui 30/35 milioni e, quantomeno, un obbligo a condizioni facili.