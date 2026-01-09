Problema alla caviglia, è a rischio per Inter-Napoli

Le ultime a due giorni dal big match del Meazza

Mancano solo due giorni al big match tra Inter e Napoli valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Antonio Conte non può permettersi passi falsi: in caso di sconfitta, la seconda consecutiva, andrebbe addirittura a -7 da quella di Chivu.

Per la sfida di scena domenica sera al ‘Meazza’, il tecnico dell’Inter ha recuperato Andy Diouf e Matteo Darmian, quest’ultimo assente da ben tre mesi a causa di un problema al polpaccio. Buone notizie anche per quanto riguarda Davide Frattesi, out dal match col Bologna per un affaticamento all’adduttore.

Oggi il classe ’99, candidato sempre a salutare in questo calciomercato di gennaio (aspetta sempre la Juve…), ha svolto lavoro personalizzato e domani potrebbe rientrare in gruppo. Non impossibile, quindi, una sua convocazione. In bilico, invece, quella di Josep Martinez.

#Inter – Leggera distorsione alla caviglia per Pepo #Martinez: oggi a parte, si vedrà domani se può recuperare#Diouf e #Darmian in gruppo#Frattesi buon personalizzato, può rientrare domani con la squadra 📲 #InterNapoli @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 9, 2026

Il portiere spagnolo si è fermato a causa di una leggera distorsione alla caviglia. Oggi ha lavorato a parte, domani – alla vigilia – verrà fatta una valutazione definitiva e di conseguenza saranno sciolte le riserve su una sua convocazione o meno per la partitissima contro l’ex Conte.