Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Problema alla caviglia, è a rischio per Inter-Napoli

Foto dell'autore

Le ultime a due giorni dal big match del Meazza

Mancano solo due giorni al big match tra Inter e Napoli valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. La squadra di Antonio Conte non può permettersi passi falsi: in caso di sconfitta, la seconda consecutiva, andrebbe addirittura a -7 da quella di Chivu.

Conte e Chivu prima di Napoli-Inter
Problema alla caviglia, è a rischio per Inter-Napoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per la sfida di scena domenica sera al ‘Meazza’, il tecnico dell’Inter ha recuperato Andy Diouf e Matteo Darmian, quest’ultimo assente da ben tre mesi a causa di un problema al polpaccio. Buone notizie anche per quanto riguarda Davide Frattesi, out dal match col Bologna per un affaticamento all’adduttore.

Oggi il classe ’99, candidato sempre a salutare in questo calciomercato di gennaio (aspetta sempre la Juve…), ha svolto lavoro personalizzato e domani potrebbe rientrare in gruppo. Non impossibile, quindi, una sua convocazione. In bilico, invece, quella di Josep Martinez.

Il portiere spagnolo si è fermato a causa di una leggera distorsione alla caviglia. Oggi ha lavorato a parte, domani – alla vigilia – verrà fatta una valutazione definitiva e di conseguenza saranno sciolte le riserve su una sua convocazione o meno per la partitissima contro l’ex Conte.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie