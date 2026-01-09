Atalanta
El Shaarawy rescinde: lo aspetta una rivale storica della Roma

In casa Roma continuano le grandi manovre di mercato: l’ultima novità riguarda El Shaarawy, in scadenza il prossimo 30 giugno. 

Roma letteralmente scatenata in questi primissimi giorni di calciomercato invernale. In attesa di definire l’arrivo di Raspadori dall’Atletico Madrid, la dirigenza giallorossa sta provando anche a sfoltire anche la rosa e a cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Gian Piero Gasperini.

El Shaarawy esulta
El Shaarawy (LaPresse) – calciomercato.it

Tra questi rientra sicuramente Stephan El Shaarawy, impiegato fin qui poco dall’ex allenatore dell’Atalanta e desideroso di cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere della Sera’, la Roma e il Faraone starebbero pensando a una risoluzione anticipata del contratto, che scadrà il prossimo 30 giugno.

El Shaarawy piace tantissimo al Genoa e al suo tecnico Daniele De Rossi, ma occhio alla Fiorentina che segue da diversi mesi la situazione legata al futuro dell’attaccante classe ’92. Paolo Vanoli ne apprezza le qualità tecniche, la duttilità tattica e farebbe carte false pur di allenarlo a Firenze: sarà la volta buona per vedere il 33enne di Savona con la casacca viola? Lo scopriremo nei prossimi giorni e sicuramente vi terremo aggiornati su questa e su altre questioni di calciomercato.

 

