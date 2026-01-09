Apoteosi Yildiz, ora è ufficiale: la nota della Juventus

In casa Juve è Yildiz mania: la nota apparsa in queste ore sul sito ufficiale del club fa esplodere di gioia i tifosi bianconeri.

La Juve riparte nel segno di Kenan Yildiz. Nonostante l’interesse mostrato dal Liverpool e da altre Big europee, il futuro del talento turco classe 2005 sarà quasi sicuramente ancora a tinte bianconere. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è da settimane al lavoro per blindare il calciatore, il cui contratto scade il 30 giugno 2029: sul tavolo è pronta una proposta di rinnovo con adeguamento dello stipendio, che dovrebbe arrivare a 5-6 milioni di euro a stagione.

Yildiz, intanto, è concentrato solo ed esclusivamente sul campo e continua a trascinare i suoi compagni di squadra a suon di gol, assist e giocate straordinarie. Anche nell’ultima gara sul campo del Sassuolo, il 20enne di Ratisbona è stato tra i più convincenti della Juve sfiorando a più riprese il gol.

Yildiz, la nota della Juve fa impazzire di gioia i tifosi

Non a caso, Il premio da MVP di dicembre è stato conquistato per il secondo mese consecutivo da Kenan Yildiz. Ecco la nota apparsa in queste ore sui canali ufficiali della Vecchia Signora: “Il classe 2005 è stato eletto dai tifosi bianconeri come il migliore della squadra anche nell’ultimo mese del 2025. Sei le gare disputate a dicembre dai bianconeri (una in Champions League, una in Coppa Italia e quattro in Serie A), con due gol e due assist realizzati complessivamente dal nostro numero dieci. Dopo la rete del momentaneo pareggio messa a segno nella sconfitta a Napoli, Yildiz ha servito un assist nel 2-0 casalingo contro il Pafos e quello decisivo per Cabal nella vittoria a Bologna. A Pisa invece, la sua rete ha chiuso i conti allo scadere nella vittoria sui toscani. Yildiz è dunque l’EA Sports MVP of the Month: premio che riceverà prima del match casalingo, in programma all’Allianz Stadium lunedì 12 gennaio alle ore 20:45 contro la Cremonese. Complimenti Kenan!”.