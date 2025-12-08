Yildiz, la Juve aspetta e i tifosi si rassegnano: il Liverpool ha già deciso e il rischio è altissimo

Il turco ha dato l’ennesima segnale sul campo e attende ancora quello della società, come ambizione e come direzione mentre arriva una notizia dalla Germania

Yildiz-Juve, bye bye. Il gioiello più splendente della Juve e forse di tutto il campionato italiano, insieme a Nico Paz, è la pietra dello ‘scandalo’, la motivazione principale per cui Luciano Spalletti e – per motivi diversi – la società sono criticati. Il tecnico a Napoli lo ha messo fuori ruolo, Kenan è riuscito a fargli pareggiare la partita con una giocata delle sue girando l’inerzia della partita e poi? Dopo un quarto d’ora esce per fare posto a Openda, togliendo ogni velleità alla Juve, sconfitta.

“Non siamo Yildiz dipendenti e anche lui ha sbagliato palloni facili”, si è giustificato Spalletti. In campionato, però, il 20enne numero 10 tra gol e assist ha portato 8 gol sui 18 segnati dai bianconeri, praticamente la metà. È di gran lunga il giocatore più decisivo e anche il più prezioso di tutta la rosa. Almeno è blindato, verrebbe da dire. Non proprio, perché il contratto è ancora lungo sì, ma da mesi si parla di un adeguamento che ancora non è arrivato o entrato nel vivo.

Yildiz, il rinnovo va a rilento e il Liverpool ci prova

Ora guadagna 1,7 milioni, lui ne chiede 6 e il club ha fatto sapere di volersi spingere fino a 5. C’è fiducia, nessuna fretta da parte della Juve, ma più aumenta l’attesa più aumentano anche le incertezze, gli interrogativi, gli spiragli dentro cui si possono infilare le big d’Europa. La Bild, il principale quotidiano sportivo tedesco, ha rivelato che Kenan Yildiz fa parte della shortlist del Liverpool che vuole fare il grande investimento per sostituire Salah, ormai ai ferri corti con società e allenatore, e comunque futuro 34enne.

Yildiz ama la Juve, ma al momento non sta avendo quello che meriterebbe. Anche nelle ambizioni del club, che continua a navigare in un limbo da anni. E viene molto spesso sostituito, magari messo in discussione. Tanto che gli stessi tifosi ammettono candidamente: “No, non ti meritiamo!” E i Reds, come il Chelsea o il Bayern, o il Real e il Barcellona, sarebbero pronte a trattarlo a dovere. E il tempo rischia di scavare come una goccia nella pietra… Juve, vuoi rischiare davvero così tanto?