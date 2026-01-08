Zirkzee-Roma: cresce l’ottimismo, ma c’è un ostacolo | ESCLUSIVO CM.IT

A Roma continuano le grandi manovre di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini: le ultimissime.

Con il colpo Raspadori in canna, la Roma non vuole di certo fermarsi ed è al lavoro con l’obiettivo di regalare un secondo rinforzo in attacco a Gian Piero Gasperini. L’altro nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza giallorossa è quello di Joshua Zirkzee, che continua a essere impiegato col contagocce al Manchester United.

Zirkzee (Ansafoto) – calciomercato.it

L’attaccante punta a giocare con maggiore continuità nella seconda parte di stagione e, in virtù di questo, avrebbe già dato il suo assenso al ritorno in Italia, dopo l’esperienza al Bologna dal 2022 al 2024. Roma e Manchester avrebbero, inoltre, già un accordo di massima su formula e cifre dell’operazione, ma rimane un ultimo ostacolo per la fumata bianca. Ovvero l’ok all’uscita del 24enne di Schiedam da parte del nuovo allenatore del Manchester United, che prenderà il posto dell’esonerato Amorim.

Ieri, contro il Burnley, è toccato all’ex centrocampista Darren Fletcher guidare i ‘Red Devils’, ma a breve sono attesa novità importanti sulla panchina del Manchester. E da questa scelta dipenderà anche il futuro di Zirkzee e della Roma.