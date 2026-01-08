Sorpresa Inter, maxi-offerta per un figlio d’arte brasiliano: lo manda Neymar

I nerazzurri hanno messo gli occhi su un talentino del Santos su cui potrebbero investire addirittura più di 20 milioni di euro

L’Inter tra presente e futuro. Non solo Mlacic, promettente difensore che i nerazzurri stanno trattando e per cui sono disposti a investire una cifra comunque importante considerata l’età. In Brasile gli occhi del club sono sempre molto attenti anche se non sempre sono arrivate soddisfazioni negli ultimi anni. E in questo caso si sono posati su un figlio d’arte non di poco conto, un nome decisamente pesante.

A riportare l’indiscrezione di mercato è il giornalista verdeoro di ‘UOL Esporte’ Lucas Musetti Perazolli in un video sul suo canale Youtube, in cui parla anche di cifre. In particolare al centro del mirino è finito Robinho jr, figlio appunto dell’ex fantasista della nazionale brasiliana che ha vestito la maglia del Real Madrid e chiaramente del Milan. Come Mlacic, è un classe 2007 ma in questo caso gioca in attacco, su entrambe le fasce (soprattutto a sinistra), ma può agire anche da trequartista centrale. Un ruolo non troppo lontano da quello del papà.

Attualmente gioca nel Santos, quindi con Neymar e il nuovo acquisto – ex Inter- Gabigol. Lo stesso giornalista ha svelato che l’Inter avrebbe comunicato al Peixe di essere disposta a investire addirittura 22 milioni di euro bonus compresi. Addirittura il ragazzo in queste vacanze di Natale avrebbe visitato le strutture del club nerazzurro. Discorsi quindi già avviati, anche se manca l’offerta ufficiale. Al momento, però, Robinho jr vorrebbe chiudere la stagione al Santos insieme a Neymar – che ha appena rinnovato – e Gabigol, con cui ha parlato della situazione. Poi se ne riparlerà e se tutti saranno d’accordo che sarà arrivato il momento giusto per spiccare il volo, le trattative riprenderanno.