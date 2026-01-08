Bufera sulla Capitale, un indizio sugli addii di Sarri e Gasperini

Gli allenatori di Lazio e Roma sono alle prese con le difficoltà a fare mercato in questa sessione di gennaio

Undici punti dividono la Roma dalla Lazio al termine del girone di andata in Serie A. Da una parte i giallorossi sono in linea con gli obiettivi stagionali, ossia tornare in Champions League. La squadra di Gasperini occupa il quarto posto a pari merito con la Juventus, con tre lunghezza di vantaggio sul Como (che però ha una partita da recuperare, ndr) possibile terzo incomodo nella corsa all’Europa che conta.

Dall’altra parte i biancocelesti sono a metà classifica, con risultati insoddisfacenti per una squadra che non ha gli impegni delle coppe europee. Vero è che c’è l’alibi del blocco del mercato nella sessione estiva che ha impedito a Lotito di rinforzare la rosa a disposizione di Sarri, ma ci si aspettava comunque qualcosa in più di appena sei vittorie in diciannove giornate.

Sarri e Gasperini via da Roma? I bookmaker quotano dimissioni e esonero

Insomma, la Lazio potrebbe fare qualche vittoria in più e la Roma qualche sconfitta in meno (sono già sette a fronte di dodici successi e zero pareggi, ndr), ma le voci su un possibile addio dei rispettivi allenatori non sono legati ai risultati.

Per quanto riguarda Gasperini, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, ci sono stati incontri carichi di tensione con Massara e Ranieri per parlare di mercato. Il tecnico di Grugliasco si aspettava rinforzi immediati specie in attacco, dove i giallorossi stanno trattando Zirkzee con il Manchester United e Raspadori con l’Atletico Madrid, ma a Trigoria non si sono ancora visti volti nuovi. E il silenzio stampa dopo il successo col Lecce ha fatto molto rumore.

Per quel che concerne Sarri, invece, si è visto andare via Castellanos con destinazione West Ham prima di avere il suo sostituto (sta per arrivare Ratkov, ndr). E presto perderà anche Guendouzi, promesso sposo del Fenerbahce, che verrà rimpiazzato da Taylor. In attesa di altri acquisti – si parla di Fabbian e Maldini – e che parli il campo, si tratta di due downgrade.

Situazioni di malcontento che, come evidenziato da ‘agipronews’, hanno indotto i bookmaker a quotare il possibile addio di Gian Piero Gasperini (bancato a 6.00) e quello di Maurizio Sarri (più basso a 4.00) prima del termine di questa stagione. Ad oggi appare difficile immaginare dimissioni o esonero dei due tecnici capitolini, ma nel calcio non c’è niente di scontato.