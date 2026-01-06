Lazio, dopo Castellanos altro addio eccellente: si chiude

Altra cessione eccellente in casa Lazio dopo quella di Castellanos al West Ham con i biancocelesti che sono pronti a chiudere per un altro addio.
Cambia in maniera radicale la Lazio durante il calciomercato di gennaio con i capitolini che sono pronti a salutare un altro calciatore dopo aver detto addio a Castellanos.
Maurizio Sarri potrebbe ritrovarsi una rosa completamente diversa rispetto a quella di fine 2025. Sta per arrivare una nuova cessione in casa Lazio dopo quella di Castellanos con Matteo Guendouzi pronto a salutare la capitale per trasferirsi al Fenerbahce.
Calciomercato Lazio, Guendouzi saluta e va in Turchia
Le parti sembrano essere ormai molto vicine con Matteo Guendouzi che dovrebbe trasferirsi al Fenerbahce all’inizio della prossima settimana.
Probabile che il francese possa restare a disposizione di Sarri fino all’impegno contro il Verona con la Lazio pronta poi a chiudere altre operazioni in entrata. Appare vicino Ratkov, così come Fabbian potrebbe arrivare dal Bologna per una somma intorno ai 12 milioni di euro. Molto vicino anche Daniel Maldini, per il quale ci saranno nuovi contatti anche in serata.