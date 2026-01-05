Atalanta
Infortunio Neres, escluse lesioni: ecco cosa filtra per Inter-Napoli

L’infortunio di Neres cambia i piani di Antonio Conte: ecco quanto dovrà restare fermo e cosa filtra per Inter-Napoli

David Neres è uscito da Lazio-Napoli zoppicando. Addirittura dall’Olimpico è uscito in stampelle. Immagini che hanno chiaramente preoccupato la piazza azzurra, in vista dell’importante impegno di domenica prossima contro l’Inter.

David Neres salta Napoli-Verona, in dubbio per la gara contro l'Inter

Il calciatore brasiliano è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato il trauma contusivo alla caviglia sinistra. Escluse lesioni, che avrebbero allungato i tempi di recupero. Neres quindi dovrà fermarsi in vista di Napoli-Verona in programma il 7 gennaio; lo staff medico proverà a capire le sue condizioni in vista della trasferta a San Siro contro l’Inter, in programma domenica 11 gennaio.

Sicuramente l’infortunio di Neres mette in condizione Conte di dover rimescolare le carte. Potrebbe passare nuovamente al 4-3-3, riportando Elmas in mezzo al campo e Politano esterno di destra. Oppure continuare con il 3-4-2-1, inserendo Lang al posto del suo compagno sudamericano.

