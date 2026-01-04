Lazio-Napoli, ansia Conte: tegola in vista dell’Inter

Intorno al 70′ brutta tegola per gli azzurri che perdono un titolarissimo per infortunio, con lo scontro diretto in programma tra una settimama a San Siro

Il Napoli domina all’Olimpico contro la Lazio. Una partita che dal gol di Spinazzola ha cambiato totalmente direzione e la squadra di Conte è riuscita a gestire alla grande il possesso del pallone e il pallino del gioco, anche senza spingere granché. Di occasioni i partenopei non ne hanno avute tantissime, anzi, ma non hanno rischiato nulla.

Il rischio più grande, semmai, c’è stato con un paio di situazioni fisiche. Nel primo tempo McTominay è rimasto a lungo a terra dolorante dopo un contrasto duro con Zaccagni, ma si è trattato solamente di una botta e non c’è stato bisogno di sostituzione. Nella ripresa, invece, intorno al 70′ il Napoli ha perso David Neres per infortunio, anche se la dinamica non è stata chiara. Il brasiliano ha forse messo male il piede e ha sentito un problema alla caviglia sinistra. Inizialmente ha provato a restare in campo, poi si è dovuto arrendere con Mazzocchi al suo posto.

Un bel problema per Conte, soprattutto considerando lo stato di forma dell’ex Ajax e poi in vista del big match scudetto di domenica prossima contro l’Inter a San Siro che può rappresentare un crocevia fondamentale della stagione. Così come il resto delle partite di gennaio anche in Champions League. Il pericolo di non avere Neres contro i nerazzurri c’è.