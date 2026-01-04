Lazio-Napoli è la sua ultima partita in Serie A: addio da 25 milioni

Accordo di massima raggiunto: l’operazione viaggia spedita verso la fumata bianca

Lazio-Napoli è uno dei big match della 18esima nonché penultima giornata del girone d’andata. Per Sarri è indubbiamente una partita speciale, visto il suo indimenticato passato sulla panchina nerazzurra. Ma la sfida dell’Olimpico potrebbe restare anche nella memoria di uno dei protagonisti in campo. Perché? Semplice, perché potrebbe essere l’ultima in Serie A.

L’ultima pure con la maglia biancoceleste, dato che l’operazione col Fenerbahce è data alle battute conclusive. Matteo Guendouzi viaggia spedito verso l’addio alla Lazio: secondo ‘Sport Mediaset’ il club di Istanbul ha raggiunto una intesa di massima con Lotito sulla base di 25 milioni di euro più bonus.

Lazio, Gundeouzi dopo Castellanos

Per la Lazio sarebbe la seconda grande cessione nel giro di pochi giorni: la prima è stata Taty Castellanos al West Ham per circa 30 milioni.

Il francese è sbarcato nella Capitale nell’estate del 2023: tra prestito e diritto è costato in tutto sui 14 milioni di euro. In due stagioni e mezzo, il classe ’99 di Poissy ha disputato 110 partite (includendo quella di oggi col Napoli), segnato 6 gol e realizzato 10 assist.

È possibile che il Fenerbahce abbia affondato il colpo per Guendouzi dopo aver incassato un no da Davide Frattesi. I vicecampioni di Turchia, tra i protagonisti di questa finestra di gennaio che ha appena aperto i battenti, sono pronti a fare altri acquisti in Italia: in cima alla lista c’è sempre Nkunku del Milan, che mister Tedesco ha già allenato al Lipsia.