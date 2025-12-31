Atalanta
Calciomercato Inter, perché la Roma valuta Koné 60 milioni

Il mediano francese rimane in cima ai desideri di Chivu. Di cosa è convinto il Ds giallorosso Massara

Manu Koné resta il sogno dell’Inter e di Chivu. A gennaio, come ribadito dalla Roma, il francese sarà incedibile: non ci sono quindi margini di trattativa con il club nerazzurro, che tra l’altro non si è mai realmente avvicinato alle richieste della società di Trigoria.

Kone esulta dopo il gol in Roma-Genoa
Calciomercato Inter, perché la Roma valuta Koné 60 milioni

Il ds Massara, infatti, lo valuta circa 55-60 milioni di euro ed è consapevole che in estate si scatenerà una sorta di asta per lui, con il coinvolgimento di Atletico Madrid, United e Psg. I francesi, in particolare, si erano affacciati anche la scorsa estate, ma i Friedkin hanno voluto rispettare anche le richieste della piazza, confermando l’incedibilità del giocatore.

