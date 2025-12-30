Atalanta
I radar di Como e Milan in Brasile: il punto su Kaiki e Hugo | CM.IT

Foto dell'autore

I due club lombardi guardano anche al Sudamerica per rinforzarsi

Anche se è sempre più difficile competere con le squadre di Premier League, e non solo, sul mercato sudamericano, i dirigenti italiani continuano a monitorare con estremo interesse il Brasile, soprattutto per quei calciatori che non hanno ancora raggiunto valutazioni iperboliche.

Hugo Souza blocca un tiro a terra
Hugo Souza blocca un tiro a terra

Ormai da settimane, vi parliamo dell’interesse del Milan per Hugo Souza. Il 26enne brasiliano è uno degli osservati speciali per la porta nel caso in cui non dovesse arrivare l’accordo per il rinnovo con Mike Maignan. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, i rossoneri non hanno ancora presentato un’offerta ufficiale e scritta al Corinthians, ma tramite l’intermediazione della CAA Base Ltd ha confermato di essere pronto a farlo al momento opportuno, comunicando anche il potenziale ammontare della stessa.

Dopo la vittoria della Coppa del Brasile, arrivata anche grazie ai due rigori parati da Hugo in semifinale, il Timao pensa ad una valutazione tra i 13 e i 15 milioni di euro, visto che il 40% dovrà essere girato al Flamengo.

Più o meno alle stesse cifre viene valutato il cartellino di Kaiki. Il terzino sinistro del Cruzeiro viene considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Brasile e circa un mese fa il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, è stato in Sudamerica per osservarlo da vicino.

