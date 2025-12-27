Roma, doppio colpo in arrivo: scelte le tempistiche

Non solo Zirkzee: le ultime sul calciomercato giallorosso
Zirkzee ha ribadito a Gasperini la sua volontà di indossare prima possibile la maglia giallorossa.
I due, come raccontato, si sono sentiti spesso nell’ultimo periodo proprio per ribadire la reciproca stima e il desiderio di lavorare insieme.
L’olandese convince per duttilità ed esperienza e vede proprio la Roma come la squadra ideale per riavere quella continuità mancata a Manchester. Una vetrina indispensabile, dunque, per inseguire il sogno Mondiale.
Contestualmente, proseguono i contatti con l’Atletico Madrid per Raspadori. Il club spagnolo è disposto a far partire l’attaccante italiano, a patto che venga inserita una formula che possa in qualche modo coprire l’investimento fatta la scorsa estate.
Anche l’ex punta del Napoli ha parlato con Gasperini e scalpita per tornare in Italia.