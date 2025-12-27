Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve e Milan, dallo scambio alla sfida per il classe 2006 da 80 milioni

Foto dell'autore

Sette gol e quattro assist gli sono valsi la convocazione per la Coppa d’Africa 

Juve e Milan possibili alleati di mercato. Non sarebbe la prima volta. Stavolta al centro di tutto c’è lo scambio Gatti-De Winter, di cui entrambe le società stanno parlando. Il centrale di Rivoli è una precisa richiesta di Allegri, dopo che è sfumato il ritorno di Thiago Silva.

Spalletti e Allegri
Juve e Milan, sfida per Diomande del Lipsia (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Da alleati ad avversari, è davvero un attimo. In Germania, infatti, danno Juve e Milan sulle tracce dello stesso giocatore. O meglio di uno dei migliori talenti attualmente in circolazione, Yan Diomande.

L’ivoriano classe 2006 è un esterno d’attacco terribilmente incisivo negli ultimi venti metri. Un treno ad alta velocità difficile da arrestare: in 16 partite, di cui 14 di Bundesliga, ha segnato 7 gol e realizzato 4 assist.

Le sue prestazioni hanno convinto Emerse Fae, il Ct della Costa d’Avorio, a convocarlo per la Coppa d’Africa che si sta disputando in Marocco.

Diomande fuori portata per Juve e Milan

A onor del vero, per Juve e Milan Diomande è già un obiettivo pressoché impossibile da raggiungere. Come riferisce la ‘Bild’, su di lui ha messo gli occhi l’Europa che conta, quella che ha disponibilità finanziarie superiori a quelle delle due italiane: dal Manchester City al Liverpool passando per il Bayern Monaco.

Diomande in azione col Lipsia
Diomande fuori portata per Juve e Milan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E poi c’è il Lipsia, notoriamente bottega carissima, che infatti per il cartellino del talento africano chiederà non meno di 70/80 milioni di euro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie