Juve e Milan, dallo scambio alla sfida per il classe 2006 da 80 milioni

Sette gol e quattro assist gli sono valsi la convocazione per la Coppa d’Africa

Juve e Milan possibili alleati di mercato. Non sarebbe la prima volta. Stavolta al centro di tutto c’è lo scambio Gatti-De Winter, di cui entrambe le società stanno parlando. Il centrale di Rivoli è una precisa richiesta di Allegri, dopo che è sfumato il ritorno di Thiago Silva.

Da alleati ad avversari, è davvero un attimo. In Germania, infatti, danno Juve e Milan sulle tracce dello stesso giocatore. O meglio di uno dei migliori talenti attualmente in circolazione, Yan Diomande.

L’ivoriano classe 2006 è un esterno d’attacco terribilmente incisivo negli ultimi venti metri. Un treno ad alta velocità difficile da arrestare: in 16 partite, di cui 14 di Bundesliga, ha segnato 7 gol e realizzato 4 assist.

Le sue prestazioni hanno convinto Emerse Fae, il Ct della Costa d’Avorio, a convocarlo per la Coppa d’Africa che si sta disputando in Marocco.

Diomande fuori portata per Juve e Milan

A onor del vero, per Juve e Milan Diomande è già un obiettivo pressoché impossibile da raggiungere. Come riferisce la ‘Bild’, su di lui ha messo gli occhi l’Europa che conta, quella che ha disponibilità finanziarie superiori a quelle delle due italiane: dal Manchester City al Liverpool passando per il Bayern Monaco.

E poi c’è il Lipsia, notoriamente bottega carissima, che infatti per il cartellino del talento africano chiederà non meno di 70/80 milioni di euro.