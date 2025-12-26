Juventus e Milan, scambio tra Gatti e Ricci: ecco come stanno le cose | CM.IT

In attesa di tornare in campo per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, impazzano le voci di mercato

Dopo un piccolissimo stop dedicato al Natale, domani si torna in campo per un nuovo turno di campionato. La lanciatissima Juventus di Luciano Spalletti, reduce dalle vittorie contro Bologna e Roma, farà visita al Pisa di Alberto Gilardino.

Domenica, invece, sarà il turno del Milan di Massimiliano Allegri. Tornato in Italia dopo la sconfitta nella semifinale della Supercoppa Italiana per mano del Napoli di Antonio Conte, i rossoneri ospitano il Verona nel tradizionale lunch match.

Ma le due squadre sono sulla bocca di tifosi e addetti ai lavori anche per alcune indiscrezioni di calciomercato che le riguardano, quando mancano pochissimi giorni all’apertura ufficiale della sessione di gennaio.

Juventus e Milan, scambio Gatti-Ricci? La situazione

Una di queste riguarda l’ipotesi di uno scambio tra Federico Gatti, attualmente fermo ai box per infortunio, e Samuele Ricci, centrocampista arrivato in estate dal Torino.

Allegri ha chiesto un difensore centrale e l’ex Frosinone ha avuto un ottimo rapporto col tecnico toscano ai tempi della comune esperienza bianconero.

Di contro, la Juve ha bisogno di un centrocampista e Ricci sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione: da qui, l’idea di uno scambio tra i due giocatori a gennaio.

L’ipotesi di uno scambio tra #Juventus e #Milan con #Gatti 🔴⚫️ e #Ricci ⚪️⚫️ non trova, ad oggi, conferma. Giocatori e club non vorrebbero arrivare a questa soluzione, almeno a gennaio. Poi, a giugno, si vedrà #Calciomercato pic.twitter.com/GF7bXD2LXX — Alessio Lento (@alessio_lento) December 26, 2025

Stando, però, a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, questa possibilità, allo stato attuale, non trova alcun riscontro concreto. Tutte le parti in causa vorrebbero evitare di arrivare all’addio a stagione in corso, mentre a giugno la situazione potrebbe cambiare.

In ogni caso, se le cose dovessero mutare da subito, vi terremo aggiornati.