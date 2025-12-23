Perché Zirkzee ha detto sì alla Roma

L’olandese resta in stretto contatto con il club giallorosso.

Zirkzee è sempre più vicino alla Roma. L’olandese ha infatti più di una parola con il club giallorosso ed è in attesa del via libera dallo United per tornare in Italia. Le cifre, come raccontato, restano sui 30 milioni di euro, mentre la formula discussa è quella di un prestito con obbligo di riscatto. L’ex Bologna ha accettato il corteggiamento del ds Massara perché fortemente determinato a giocare con continuità nell’anno del Mondiale. Nessun sorpasso quindi da parte del Milan o da altre società: la Roma resta in pole, fortemente intenzionata a chiudere gli accordi prima possibile per consegnare a Gasperini un elemento valido, esperto e in grado di ricoprire più ruoli.