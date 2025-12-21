Atalanta
Rivoluzione Fiorentina a gennaio: spunta l’affare con l’Inter

Spauracchio Serie B: il club viola potrebbe ribaltare la rosa nel mercato di riparazione

Lo spauracchio Serie B, uno spauracchio reale vista la classifica, potrebbe spingere la Fiorentina a ribaltare la rosa nel prossimo calciomercato di gennaio.

I giocatori della Fiorentina dopo un gol subito
Tutti i calciatori della squadra di Vanoli, che oggi con l’Udinese si gioca la panchina, sono potenzialmente in bilico. Si prospetta quindi un lavoro importante per Fabio Paratici, vicino all’approdo in viola.

Non si escludono addii eccellenti alla Fiorentina nella finestra di riparazione ormai alle porte. Anche i cosiddetti big, infatti, potrebbero lasciare Firenze.

In queste ore si è parlato molto anche della possibile partenza di Dodo, che con la società di Commisso ha soltanto un altro anno e mezzo di contratto. E ad oggi di rinnovo non se ne parla…

Inter, Dodo apprezzato ma…

Indiscrezioni di mercato riaccostano il terzino brasiliano all’Inter, in teoria alla ricerca di un rimpiazzo per l’infortunato Dumfries.

Dodo in azione con la Fiorentina
Dodò è apprezzato dai dirigenti nerazzurri e potrebbe costare non oltre i 18/20 milioni, tuttavia al momento altri nomi risultano essere più in alto nelle preferenze. E non è sicuro al cento per cento che a gennaio l’Inter prenderà un nuovo laterale. Dovesse capitare una grande occasione di mercato…

L’investimento potrebbe essere rimandato all’estate che verrà, in previsione di un possibile addio dello stesso Dumfries. Tra i profili più graditi vi è senz’altro quello di Palestra, esploso al Cagliari quest’anno ma di proprietà dell’Atalanta.

Gestione cookie