Al Milan insieme a Fullkrug: un nuovo difensore per Allegri

Rossoneri protagonisti nel prossimo calciomercato di gennaio

Il problema in zona del gol del Milan non lo risolverà certo Fullkrug, peraltro ancora a secco quest’anno, ma l’attaccante tedesco potrebbe comunque dare una grossa mano ad Allegri. Specie a partita in corso.

L’operazione col West Ham è lanciatissima, per diverse fonti siamo già a un passo dall’accordo sulla base di un prestito fino a giugno. Il Milan ha fretta, ma anche il West Ham dove l’ex Borussia Dortmund non si è ambientato.

Contatti sterrati con l’agenzia del giocatore, ovvero la Roof che è una delle più prestigiose a livello internazionale. Non si può escludere che nei colloqui con Tare possa essere emerso pure il nome di qualche altro calciatore potenzialmente interessante per la società di Red Bird.

Milan, Querfeld per la difesa: ma Allegri vuole sempre Thiago Silva

Ci sbilanciamo e facciamo il nome di Leopold Querfeld, classe 2003 austriaco che milita in Bundesliga con la maglia dell’Union Berlino. Ventidue anni giusto oggi, il nativo di Vienna quest’anno ha collezionato 17 presenze per un totale di 1.560 minuti. Piede destro e nel giro della Nazionale, sarebbe un investimento da questo Milan, da Milan di Cardinale.

Allegri vuole anche un rinforzo in difesa a gennaio, anche se il tecnico chiede un giocatore esperto, pronto subito. Sappiamo chi nello specifico, ovvero il grande ex Thiago Silva fresco di addio al Fluminense. 41 anni suonati, vuole tornare in Europa per prepararsi al Mondiale, l’ultimo della sua straordinaria carriera. Sarebbe sorprendente se Allegri venisse accontentato.