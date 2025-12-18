Yildiz, adesso è ufficiale: tifosi della Juve in delirio

Arrivano un importantissimo annuncio di questi minuti su Kenan Yildiz: i tifosi della Juve alzano le braccia al cielo.

Cresce l’attesa per la super sfida tra Juve e Roma, valida per la 16esima giornata di Serie A e in programma sabato sera alle ore 20:45. Entrambe le squadre vivono un buonissimo momento di forma e vengono da un successo: la Juve da quello ottenuto sul campo del Bologna, i giallorossi invece si sono imposti sul campo grazie alla rete di Wesley.

Adesso sono 4 i punti di distacco tra le due squadre, con l’undici di Gasperini quarto in classifica e quello allenato da Spalletti che insegue al quinto posto. La sfida di Torino, dunque, si preannuncia spettacolare e sfugge a qualsiasi tipo di pronostico.

Yildiz MVP del mese di novembre: ora non ci sono più dubbi

Proprio poco prima del fischio d’inizio di Juve-Roma, Kenan Yildiz verrà premiato come Miglior Giocatore del mese di Novembre direttamente dai tifosi. Il 20enne originario di Ratisbona sta letteralmente trascinando la Vecchia Signora a suon di gol, di assist e giocate pazzesche e non vuole di certo fermarsi qui: Spalletti ha tutta l’intenzione di farne il punto nevralgico del mondo Juve e adesso anche la dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro per blindarlo.

Yildiz ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 e percepisce un ingaggio addirittura inferiore ai 2 milioni di euro: cifre basse se si considera il valore assoluto del calciatore. Proprio per questo motivo, Juve ed entourage del turco sono al lavoro per il rinnovo: Yildiz chiede circa 6 milioni di euro a stagione, Comolli è disposto ad arrivare fino a 5. Probabile che l’accordo si trovi a metà strada.

La Juve, dunque, riparte da Yildiz che proprio contro la squadra di Gasperini verrà premiato sabato sera come MVP di novembre.