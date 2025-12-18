“Conte dia spiegazioni!”: attacco diretto all’allenatore del Napoli

Il Napoli arriva alla Supercoppa già spremuto e il tema infortuni divide. Una considerazione in diretta spacca il pubblico a metà: ma è davvero colpa di Antonio Conte?

Antonio Conte in questo momento è a Riyad con il suo Napoli. La Supercoppa italiana incombe e la squadra ci arriva con una formazione rimaneggiata, figlia di settimane intense e di una gestione obbligata.

Le partite sono state tante, ravvicinate, spesso giocate sempre dagli stessi uomini. Non per scelta, ma per necessità. Gli infortuni hanno ridotto le alternative e il gruppo si presenta all’appuntamento già spremuto, fisicamente e mentalmente.

È da questo scenario che nasce il dibattito. Un confronto che esplode proprio mentre il Napoli prova a preparare una partita importante, quella contro il Milan di Allegri, con certezze limitate e rotazioni quasi impossibili. Ed è anche il contesto in cui Calciosub ha inaugurato il suo nuovo canale Twitch, uno spazio pensato per raccontare il calcio senza filtri.

Ed è proprio durante una di queste prime live che il tema diventa inevitabile. Troppi infortuni nel Napoli. Un problema che non nasce oggi e che a Riyad si ripresenta puntuale. Si ferma anche Oliveira, proprio mentre si stava ritrovando un po’ di ossigeno con il rientro di Lukaku. Un rientra uno, si ferma un altro. Una dinamica che sembra non interrompersi mai.

Antonio Lauro a CalcioSub: “Troppi infortuni, Conte dia delle risposte”

Antonio Lauro prova a mettere ordine nel discorso. Nessuna voglia di processi sommari. Ricorda ciò che Conte ha fatto nella scorsa stagione, un risultato che resta sotto gli occhi di tutti.

Ma subito dopo sposta l’attenzione su un dato che non può essere ignorato. Gli infortuni non sono una novità di quest’anno. Anche nella passata stagione il Napoli ha convissuto con numeri simili, spesso mascherati dalla narrazione del miracolo sportivo. Ora però i problemi non si possono più nascondere visto che anche col Milan la formazione è praticamente obbligata.

“A Conte non gli si può dire nulla visto ciò che ha fatto l’anno scorso – spiega Lauro – Credo però anche che il Napoli abbia troppi infortuni, e non solo da quest’anno. Anche la passata stagione ce ne sono stati tanti, anche per questo si è parlato di miracolo sportivo. Però questo vuol dire che Conte e il suo staff sbagliano qualcosa e devono dare delle spiegazioni“.

Le dirette Twitch di Calciosub non restano isolate. Tutto quello che succede live trova spazio anche sul sito ufficiale Calciosub.it, dove vengono raccolti i passaggi più accesi, le analisi e le frasi che accendono il confronto. Un modo per dare continuità alla discussione e permettere a chi non segue la diretta di capire cosa si è detto davvero.

L’intervento di Enrico Camelio: “Scudetto Napoli? Ma quale miracolo!”

Il dibattito però prende un’altra piega quando interviene Enrico Camelio. Il suo punto è netto. Parlare di miracolo, secondo lui, è una semplificazione comoda. Lo scudetto non è caduto dal cielo. Il Napoli aveva una rosa forte, costruita per competere fino in fondo. L’Inter ha perso il titolo più di quanto il Napoli lo abbia vinto contro ogni pronostico.

Da qui il discorso si allarga al percorso europeo di Conte. Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham. Squadre importanti, ambiziose, spesso complete. Eppure, in Champions, i risultati non hanno mai davvero accompagnato le aspettative. Un ruolino che Camelio definisce deludente e che alimenta una convinzione precisa: Conte viene raccontato come intoccabile, ma l’Europa racconta altro.