Non solo cash, l’Inter studia il piano per Norton-Cuffy

Operazione e lunga assenza: i nerazzurri cercano il sostituto di Dumfries

Dopo l’intervento chirurgico di ieri alla caviglia, Denzel Dumfries dovrà stare lontano dai campi per 2-3 mesi. Uno stop lungo che, per forza di cose, costringerà l’Inter ad operare con convinzione durante il calciomercato di gennaio per rinforzare la fascia destra.

Il nome che mette d’accordo tutti ad Appiano Gentile resta quello di Marco Palestra, ma dopo l’ottima prima metà di stagione con la maglia del Cagliari il suo prezzo continua ad aumentare. La stella polare di Ausilio e Marotta resta comunque quella di puntare su un profilo che non richieda un periodo di adattamento lungo.

È per questo che i nerazzurri non hanno affatto mollato la presa su Brooke Norton-Cuffy, che piace anche a Juventus e Napoli. L’esterno inglese si è rivelato uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A e il Genoa per lasciarlo partire a gennaio parte da una valutazione di almeno 20 milioni di euro.

Per arrivare a queste cifre, a Milano stanno studiando una formula con prestito e obbligo di riscatto, ma anche il potenziale di alcune contropartite tecniche. Andrija Vukoje è un profilo che non dispiace ai rossoblu (sulle sue tracce c’è anche la Roma), così come Simone Cinquegrano, che è tuttavia arrivato all’Inter in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.