Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus guarda oltre Vlahovic: il talentino Kovacs nel mirino dei bianconeri | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Il bomber serbo, oltre ad essere fermo ai box per infortunio, è in scadenza di contratto nel giugno prossimo

Mentre la squadra si prepara all’importantissimo match casalingo contro la Roma di Gian Piero Gasperini, vero e proprio spartiacque per le ambizioni dei bianconeri, il mercato impazza.

Kovacs, talento dell'AZ Alkmaar, con la maglia della Juve, foto creata con l'intelligenza artificiale
Kovacs-Juve (IA) – Calciomercato.it

Non solo quello imminente di gennaio, ma anche quello del futuro. In particolare, tiene banco la situazione legata a Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel giugno prossimo.

Allo stato attuale, non sembrano esserci spiragli per un nuovo accordo e alcuni club stanno seguendo la situazione con attenzione: detto del Bayern Monaco diverse settimane fa,  il Barcellona al momento ha messo la pista in stand by.

E mentre il suo entourage è al lavoro, anche la dirigenza della Juventus comincia a guardarsi intorno per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione.

Juventus, occhi su Kovacs dell’AZ Alkmaar: bomberino da 18 gol in 17 partite

I dettami dell’amministratore delegato Damien Comolli sono chiari: calciatori giovani, costi del cartellino non elevati e che abbiano un prospetto di crescita importante.

L’identikit perfetto di Bendegúz Kovacs, 18enne attaccante di piede sinistro dell’AZ Alkmaar autore già di diciotto reti in diciassette partite giocate tra la squadra Under 19 e la Youth League.

E la Juventus, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, lo segue da tempo con grandissima attenzione. Sotto contratto con gli olandesi fino al 2028, l’ungherese è finito nel mirino anche dello Stoccarda e dell’Aston Villa.

Passato anche per le giovanili dell’Ajax, Kovacs ha tutto per diventare un bomber di altissimo livello e per fare le fortune di chi ci punterà con convinzione, sin dalla prossima estate. La parabola di Yildiz insegna.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie