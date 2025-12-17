Dalla Juve al Napoli, tutti pazzi per Atta: “Una trattativa a gennaio…”

Il centrocampista franco-beninese fa gola alle big di Serie A

Non solo Koné del Sassuolo, le big di Serie A sono sulle tracce anche di Atta dell’Udinese. Ci ha messo un po’, ma alla fine il franco-beninese è riuscito ad affermarsi nel massimo campionato italiano. 15 presenze, 2 gol e altrettanti assist: questo il bottino fin qui del classe 2003, adesso ancora ai box per via di una lesione muscolare al bicipite femorale.

Dalla Juventus al Napoli, per Atta c’è la fila anche se a gennaio difficilmente si muoverà da Udine. “Adesso deve pensare solo a tornare sui suoi livelli – le parole del presidente dei friulani, Franco Soldati, nell’intervento a ‘Radio Kiss Kiss’ – Possibile addio nel mercato invernale? Credo che rimarrà con noi fino al termine della stagione, solitamente non facciamo trattative e gennaio“.

L’ex Metz è costato circa 8 milioni alla società della famiglia Pozzo. Si tratta dell’ennesimo investimento lungimirante dell’Udinese, dell’ennesima plusvalenza considerato che il valore del centrocampista è lievitato a circa 25 milioni di euro.