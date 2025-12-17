È il grande colpo estivo del Sassuolo: piace a tutte le big

Il club neroverde pregusta l’ennesima plusvalenza

C’è un altro Kone che fa impazzire le big di Serie A, è quello del Sassuolo. Anche lui centrocampista, anche se con caratteristiche diverse dall’omonimo che gioca nella Roma.

L’ivoriano che milita nella Nazionale canadese, grazie al doppio passaporto, ha conquistato praticamente tutte le grandi del nostro calcio, dall’Inter alla Juventus nella quale milita il suo connazionale David. Con l’attaccante condivide lo stesso agente.

Alto quasi un metro e novanta, Ismael Kenneth Jordan Koné è il super colpo estivo dei neroverdi: 1136′ dall’inizio della stagione ad oggi, un pilastro a tutti gli effetti della formazione di Grosso che domenica per poco non batteva il Milan a San Siro.

Il Sassuolo ci ha creduto e puntato forte, strappandolo al Marsiglia in prestito oneroso (circa 2,5 milioni) più obbligo di riscatto legato alla salvezza, un obiettivo che Berardi e compagni conquisteranno a meno di cataclismi.

Nel caso al Marsiglia andrebbero circa 10 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. L’affarone, comunque, lo ha fatto Carnevali, il quale già pregusta l’ennesima plusvalenza dato che il valore di Koné è già schizzato a 25 milioni. Il Sassuolo è tornato, in tutti i sensi…