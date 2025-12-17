Atalanta
Calciomercato Lecce, sms all’Inter: “Tiago Gabriel costa 40 milioni”

Il difensore portoghese continua a essere nei radar delle società italiane

Il Lecce non cambia idea: Tiago Gabriel, difensore portoghese, non si muove a gennaio. Il centrale lusitano pagato meno di due milioni un anno fa, oggi costa circa 40 milioni e i giallorossi intendono trattenerlo a gennaio. Anche i club inglesi si sono mossi con decisione, senza tuttavia trovare spiragli per una possibile cessione. La società salentina è abituata infatti a vendere solo quando il proprio tesserato ha raggiunto il livello massimo. È successo lo stesso con Dorgu e Krstovic, quest’ultimo pagato 25 milioni di euro con bonus dall’Atalanta.

