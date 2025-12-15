È ai margini e vuole andarsene a gennaio: tentativo anche con la Juve

I bianconeri potrebbero prendere in considerazione solo un prestito con diritto

La Juve sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. Spalletti vuole un regista, anche se nelle ultime ore ha nuovamente ripreso quota la pista Frattesi. Il classe ’99 a Torino e Khephren Thuram all’Inter? Probabilmente si è sconfinato nel fantamercato.

Qualcosa potrebbe accadere anche in difesa, considerato l’infortunio di Gatti e i limiti della squadra sulle corsie esterne. Se in ottica estate un profilo perfetto per Comolli potrebbe essere Mingueza in scadenza col Celta Vigo, in ottica gennaio occhio invece a qualche ‘occasione’. O meglio, a qualche ‘scarto’ delle big europee.

In tal senso, un nome che si può fare è senz’altro quello di Sacha Boey. Il classe 2000 francese, stessa quindi nazionalità dell’Ad bianconero, è ai margini del Bayern Monaco (solo 462′ in Bundesliga e appena 65′ in Champions) e per questo intenzionato a cambiare aria nel mercato di riparazione.

Boey in uscita dal Bayern: gli agenti possono offrirlo anche alla Juve

Pagato 30 milioni nel gennaio di due anni fa, Boey non è mai riuscito ad affermarsi in Baviera. Era potenzialmente in uscita già l’estate scorsa. Il club teutonico proverà a disfarsene a titolo definitivo, magari in Premier dove il 25enne ex Galatasary ha un buon mercato nel giro dei club di medio cabotaggio.

Alla Juve potrebbe essere proposto dalla sua agenzia, la stessa che rappresenta Gleison Bremer e che vanta ottimi rapporti con i dirigenti bianconeri. La Juve potrebbe forse prenderlo in considerazione solo se il Bayern dovesse aprire a un prestito con diritto di riscatto.