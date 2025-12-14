Udinese-Napoli, Runjaic: “Ecco perché non giochiamo sempre così”

Le parole del tecnico bianconero dopo la grande vittoria contro la squadra di Conte

“Oggi è stata una grande prova di squadra”. Runjiac non nasconde la soddisfazione per il pesante successo sul Napoli: “Sono contento per la partita e per aver ottenuto una vittoria che in pochi si aspettavano – le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Udinese – Potremmo chiederci perché non giochiamo sempre così, però abbiamo una squadra giovane che quest’anno ha cambiato qualche elemento”.

Anche dal punto di vista difensivo, oggi l’Udinese è stata pressoché perfetta: “Specie in casa le gare vanno approcciate con la giusta energia e intensità – ha sottolineato l’allenatore bianconero – COntro il Genoa, perlomeno nel primo tempo, avevamo fatto male il pressing arrivando spesso in ritardo. A mio avviso non si può vincere una gara se non la approcci bene e non metti in campo la giusta energia”.

“Speriamo di ripeterci – ha detto in conclusione Runjaic – Come squadra dobbiamo continuare ad applicarci. Fin qui abbiamo raccolto 21 punti, un buon bottino. Vogliamo migliorare quello dell’anno scorso”.