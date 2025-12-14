Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp e Zaniolo incontenibili, Hojlund e Neres non pungono

Foto dell'autore

I top, flop, pagelle complete e tabellino di Udinese-Napoli allo stadio Friuli: vince la formazione bianconera con gol di Ekkelenkamp

Brutta sconfitta del Napoli a Udine, con la formazione Campione d’Italia che perde la seconda partita di fila senza riuscire a segnare. Grande Udinese, aggressiva, arrembante. In salute.

udinese napoli
Udinese-Napoli (ANSA) Calciomercato.it

Zaniolo fa il mattatore, segna anche un gol poi annullato dal direttore di gara per un fallo in precedenza su Lobotka. Poco dopo, Ekkelenkamp realizza un super gol da fuori area.

Malissimo l’attacco azzurro, mai seriamente pericoloso. Entrano male anche Lobotka e Politano per provare a cambiare la partita.

Le pagelle di Udinese-Napoli

UDINESE

TOP Ekkelenkamp 7 – Altro super gol contro il Napoli. Come lo scorso febbraio al Maradona. Gioca una partita di sacrificio e con alcuni lampi tecnici. Preciso

Ekkelenkamp
Ekkelenkamp (ANSA) Calciomercato.it
  • Okoye 6
  • Kristensen 7
  • Kabasele 7
  • Solet 7
  • Zanoli 7
  • Piotrowski 6
  • Karlstrom 6
  • Ekkelenkamp 7 (Zarraga s.v.)
  • Bertola 6,5 (Ehizibue s.v.)
  • Zaniolo 7
  • Davis 6,5 (Buksa s.v.)
  • Runjaic 7

NAPOLI

FLOP Hojlund 4 – Qual è il vero Hojlund? Troppi alti e bassi da quando è ritornato in Serie A. E ha il compito importante di reggere il peso dell’attacco del Napoli. Discontinuo e nullo a Udine.

  • Milinkovic-Savic 6
  • Beukema 5,5 (Politano 5)
  • Rrahmani 5
  • Buongiorno 5 (Olivera 6)
  • Di Lorenzo 5
  • McTominay 5,5
  • Elmas 5 (Lucca s.v.)
  • Spinazzola 6,5 (Olivera s.v.)
  • Neres 4,5
  • Hojlund 4
  • Lang 5,5 (Lobotka 5)
  • Conte 5

Sozza 5

Tabellino Udinese-Napoli 1-0

Marcatori: 74′ Ekkelenkamp

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (83′ Zarraga), Bertola (83′ Ehizibue); Zaniolo, Davis (83′ Buksa)

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema (60′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (75′ Olivera); Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola (83′ Olivera); Neres, Hojlund, Lang (60′ Lobotka)

Ammoniti: Zaniolo (U)
Arbitro: Sozza; assistenti: Lo Cicero e Yoshikawa; IV: Bonacina; VAR: Ghersini e Manganiello
Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie