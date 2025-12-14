PAGELLE E TABELLINO Udinese-Napoli 1-0: Ekkelenkamp e Zaniolo incontenibili, Hojlund e Neres non pungono

I top, flop, pagelle complete e tabellino di Udinese-Napoli allo stadio Friuli: vince la formazione bianconera con gol di Ekkelenkamp

Brutta sconfitta del Napoli a Udine, con la formazione Campione d’Italia che perde la seconda partita di fila senza riuscire a segnare. Grande Udinese, aggressiva, arrembante. In salute.

Zaniolo fa il mattatore, segna anche un gol poi annullato dal direttore di gara per un fallo in precedenza su Lobotka. Poco dopo, Ekkelenkamp realizza un super gol da fuori area.

Malissimo l’attacco azzurro, mai seriamente pericoloso. Entrano male anche Lobotka e Politano per provare a cambiare la partita.

Le pagelle di Udinese-Napoli

UDINESE

TOP Ekkelenkamp 7 – Altro super gol contro il Napoli. Come lo scorso febbraio al Maradona. Gioca una partita di sacrificio e con alcuni lampi tecnici. Preciso

Okoye 6

Kristensen 7

Kabasele 7

Solet 7

Zanoli 7

Piotrowski 6

Karlstrom 6

Ekkelenkamp 7 (Zarraga s.v.)

Bertola 6,5 (Ehizibue s.v.)

Zaniolo 7

Davis 6,5 (Buksa s.v.)

Runjaic 7

NAPOLI

FLOP Hojlund 4 – Qual è il vero Hojlund? Troppi alti e bassi da quando è ritornato in Serie A. E ha il compito importante di reggere il peso dell’attacco del Napoli. Discontinuo e nullo a Udine.

Milinkovic-Savic 6

Beukema 5,5 (Politano 5)

Rrahmani 5

Buongiorno 5 (Olivera 6)

Di Lorenzo 5

McTominay 5,5

Elmas 5 (Lucca s.v.)

Spinazzola 6,5 (Olivera s.v.)

Neres 4,5

Hojlund 4

Lang 5,5 (Lobotka 5)

Conte 5

Sozza 5

Tabellino Udinese-Napoli 1-0

Marcatori: 74′ Ekkelenkamp

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (83′ Zarraga), Bertola (83′ Ehizibue); Zaniolo, Davis (83′ Buksa)

Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema (60′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (75′ Olivera); Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola (83′ Olivera); Neres, Hojlund, Lang (60′ Lobotka)

Ammoniti: Zaniolo (U)

Arbitro: Sozza; assistenti: Lo Cicero e Yoshikawa; IV: Bonacina; VAR: Ghersini e Manganiello

Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 5′ di recupero nel secondo tempo