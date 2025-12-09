Atalanta
Liverpool, non solo caso Salah: per il post Slot, il nome di Fabregas torna d’attualità

L’attaccante egiziano è stato fatto fuori per la sfida di oggi contro i nerazzurri. Il focus di Ti Amo Calciomercato

La situazione di Salah, con l’esclusione dai convocati per la sfida di stasera con l’Inter, ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei tifosi anche italiani. I Reds hanno infatti scelto di far fuori l’attaccante egiziano, reo di aver utilizzato parole troppo pesanti contro il tecnico e la società, dopo la sfida pareggiata con il Leeds.

Nel contenuto di Youtube di oggi abbiamo analizzato anche le difficoltà attuali del Liverpool, con Slot sempre in discussione nonostante la fiducia della società.

Al momento, non ci sono conferme quindi su un cambio immediato in panchina, ma la situazione va monitorata anche in vista delle prossime sfide di campionato.

Fabregas prima di una partita del Como
Liverpool, post Slot: occhio a Fabregas

Intanto, dall’Inghilterra, è tornato d’attualità il nome di Fabregas che già in passato era stato accostato ai Reds, già accostato ai Reds lo scorso anno e con un grande mercato internazionale.

