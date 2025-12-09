Inter-Liverpool non va secondo i piani di Chivu: “Ma il rigore è scandaloso”

L’analisi a caldo del big match di Champions vinto dai Reds allo scadere

“È scandaloso”. Lo ha detto Fabio Capello commentando il rigore che ha deciso la sfida tra Inter-Liverpool. Un rigore a dir poco generoso che l’arbitro Zwayer ha assegnato dopo il richiamo del Var al monitor.

Un intervento, quello del Var, che appare del tutto inspiegabile. L’arbitro tedesco era ben posizionato e aveva giudicato evidentemente non fallosa la trattenuta della maglia di Wirtz da parte di Bastoni.

Va detto che l’Inter non ha ripetuto la grande prova di sabato scorso col Como. Forse ha rispettato troppo un Liverpool compatto che quasi mai è stato costretto a difendersi in inferiorità numerica.

E ora per Chivu, nei cambi condizionato dagli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, si fa durissima in ottica qualificazione diretta agli ottavi.

Inter, già 6 sconfitte in stagione: col Liverpool una delle più pesanti

Delle già 6 sconfitte stagionali, questa è una delle più pesanti. Arsenal e Borussia Dortmund, entrambe in trasferta, le ultime due gare della fase a girone. Servirà una mezza impresa.