PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds

Voti, top e flop della supersfida di Champions andata in scena a San Siro

Pagelle Inter-Liverpool

INTER

TOP Sommer 7 – Sul rigore non può nulla, ma prima salva l’Inter in un paio di occasioni.

Akanji 6

Acerbi 5,5 – Dal 31′ Bisseck 6

Bastoni 6

Luis Henrique 5,5

Barella 6,5

Calhanoglu s.v. – Dall’11’ Zielinski 6

FLOP Mkhitaryan 5,5 -. Queste, in genere, sono le sue partite, ma stasera il professore non è salito in cattedra. Nel secondo sbaglia un paio di passaggi decisivi. Come attenuante il fresco rientro da un lungo infortunio, era la prima da titolare dopo un mese e mezzo. Dall’82’ Sucic 5,5

Dimarco 6,5 – Dall’82’ Carlos Augusto s.v.

FLOP Thuram 5 – Va a sbattere sui centrali dei Reds. Tra i più attesi, tra i più deludenti. Dall’82’ Bonny s.v.

Lautaro Martinez 6

All.Chivu 6

LIVERPOOL

Alisson 6

Gomez 6 – Dal 67′ Bradley 5,5

Konate 6,5

Van Dijk 6,5

Robertson 6

TOP Szoboszlai 7 – Cresce bene nella ripresa. È ovunque e dal dischetto – a tre dalla fine – non sbaglia

Gravenberch 6.5

Mac Allister 6,5

TOP Jones 7 – È uno dei pochi ad avere davvero iniziativa. Tatticamente difficile da prendere.

FLOP Isak 5 – Male anche stasera. 150 milioni per lui erano e restano una follia. Dal 67′ Wirtz 6

Ekitike 6

All.Slot 6,5

Arbitro Zwayer 4 – Il rigore dato al Liverpool è a dir poco genoroso. Più da Serie A che da Champions.

TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1

Marcatori: 87′ rig.Szoboszlai

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (31′ Bisseck), Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (11′ Zielinski), Mkhitaryan (82′ Sucic), Dimarco (82′ Carlos Augusto); Thuram (82′ Bonny), Lautaro Martinez. All.: Chivu

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez (67′ Bradley), Konate, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak (67′ Wirtz), Ekitike. All.: Slot

ARBITRO: Zwayer (GER)

AMMONITI: Lautaro Martinez, Ekitike, Mkhitaryan, Jones, Bastoni