DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre: è il giorno di Inter-Liverpool. Nuovo Ds Juve, spunta un inglese

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato

Siamo all’indomani della vittoria in rimonta in casa del Torino che ha permesso al Milan di Allegri (ieri in tribuna perché squalificato) di tornare in vetta alla classifica, ma anche in una grande giornata di Champions.

Staserà l’Inter affronterà a San Siro il Liverpool, in crisi nerissima e senza Salah, mentre l’Atalanta giocherà in casa contro il Chelsea. Tutte le news di oggi, anche di mercato, qui in diretta su Calciomercato.it.

Segui con noi le notizie di martedì 9 dicembre.

11:24 Inter, la scelta su Valentin Carboni Valentin Carboni lascia il Genoa a gennaio? ECCO LE ULTIME!

10:51 Nuovo Ds Juve: Comolli pensa all'inglese James Grow Nuovo Ds Juve, Ottolini in stand-by: secondo ‘Tuttosport’ nel mirino di Comolli c’è ora l’inglese James Grow che l’Ad bianconero ha conosciuto personalmente ai tempi di Liverpool.