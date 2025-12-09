Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre: è il giorno di Inter-Liverpool. Nuovo Ds Juve, spunta un inglese

Foto dell'autore

Le news di oggi tra Serie A, Champions e calciomercato

Siamo all’indomani della vittoria in rimonta in casa del Torino che ha permesso al Milan di Allegri (ieri in tribuna perché squalificato) di tornare in vetta alla classifica, ma anche in una grande giornata di Champions.

Staserà l’Inter affronterà a San Siro il Liverpool, in crisi nerissima e senza Salah,  mentre l’Atalanta giocherà in casa contro il Chelsea. Tutte le news di oggi, anche di mercato, qui in diretta su Calciomercato.it.

Bus di Inter e Liverpool
DIRETTA – Tutte le notizie del 9 dicembre: è il giorno di Inter-Liverpool. Nuovo Ds Juve, spunta un inglese (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Segui con noi le notizie di martedì 9 dicembre.

Inter, la scelta su Valentin Carboni

Valentin Carboni lascia il Genoa a gennaio? ECCO LE ULTIME!

Nuovo Ds Juve: Comolli pensa all'inglese James Grow

Nuovo Ds Juve, Ottolini in stand-by: secondo ‘Tuttosport’ nel mirino di Comolli c’è ora l’inglese James Grow che l’Ad bianconero ha conosciuto personalmente ai tempi di Liverpool.

Probabili formazioni Inter-Liverpool

Le probabili formazioni di Inter-Liverpool:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All.: Chivu.

LIVERPOOL (4-3-1-2): Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Isak, Ekitiké. All.: Slot.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie