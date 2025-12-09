Atalanta
Openda alla Juventus: un problema da 45 milioni di euro per Spalletti

Non decolla l’avventura in bianconero di Openda, che a Torino sta esibendo la sua peggiore versione: mai aveva fatto così male in carriera

Uno dei colpi estivi, arrivato quasi a sorpresa allo scadere del calciomercato, è stato Lois Openda. Un acquisto voluto da Comolli, tanto da mettere sul piatto 3 milioni per il prestito e da fissare il riscatto a 42 milioni di euro. Un riscatto che, peraltro, diventa obbligatorio al raggiungimento di un obiettivo minimo come la salvezza. Un affare complessivo da 45 milioni di euro.

Openda alla Juventus: un problema da 45 milioni di euro

Al momento, questa operazione si può chiamare in molti modi, ma affare non è tra questi. Un solo gol in 15 partite, nessun assist e tanta tanta difficoltà. L’impatto dell’attaccante belga in bianconero è pressoché nullo e stride con il resto della sua carriera. Openda arrivava da 41 gol e 18 assist in 93 partite col Lipsia, preceduti da 21 gol in 42 partite con il Lens e 37 gol in 88 partite con il Vitesse. Mai in carriera aveva avuto una media gol così bassa come a Torino, nemmeno al Bruges a inizio carriera: 5 reti in 53 partite. Dopo un normale periodo di adattamento al calcio italiano, ora è arrivato il momento di dimostrare di essere un giocatore di valore e di non essere solamente un problema da 45 milioni di euro.

