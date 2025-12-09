Valentin Carboni, ipotesi nuovo prestito: le ultime | CM.IT

Finora il talento argentino ha trovato poco spazio nel Genoa

Possibile nuova avventura per Valentin Carboni. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, esiste la possibilità che il fantasista argentino lasci il Genoa nel prossimo mercato di gennaio.

Il motivo è semplice: lo scarso spazio avuto fin qui, prima con Vieira e adesso con Daniele De Rossi. 14 presenze in tutto comprese 3 partite di Coppa Italia, ma appena 353′ in campionato. In panchina ieri con l’Udinese.

Troppo poco per il classe 2005, che l’Inter – su spinta anche dell’agente e del papà del ragazzo – aveva accettato di dare nuovamente in prestito per consentirgli di giocare con regolarità dopo la rottura del legamento crociato che pose fine praticamente subito alla sua esperienza al Marsiglia.

Al termine del Mondiale per Club dello scorso giugno, Carboni è passato così al Genoa con la formula del prestito oneroso, ma oneroso per l’Inter stessa: già perché a ogni presenza del figlio d’arte con la maglia del Grifone, l’Inter apre il suo portafoglio. Il totale dell’operazione potrebbe raggiungere massimo il milione di euro.

Neanche tale incentivo ha spinto il Genoa a dare maggior spazio a Valentin, del resto per raggiungere l’obiettivo salvezza servono calciatori di maggiori esperienza.

L’Inter e il suo entourage, dove papà Ezequiel (ex giocatore del Catania) fa la voce grossa, stanno considerando la possibilità di interrompere il prestito a gennaio, con il ventenne che verrebbe poi trasferito in un’altra squadra sempre in prestito, anche se una decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prossime settimane.