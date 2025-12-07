Inter, Chivu esulta: due rinforzi a gennaio, uno è Diouf

Su ‘TiAmoCalciomercato’, gli aggiornamenti sulle mosse del club milanese: l’allenatore può sfruttare sempre di più le risorse interne

Sorrisi a trentadue denti in tutto l’ambiente Inter, dopo il netto 4-0 contro il Como. Vittoria con una ottima prestazione e al cospetto di un avversario che finora aveva perso solo una volta in campionato, mostrando una qualità elevatissima. E le buone notizie non finiscono qui, per i nerazzurri. Un triplo ‘colpo’, dal mercato, come si evince dalla nostra analisi su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, con i nostri Lorenzo Polimanti e Alessio Lento.

Ci sono tanti motivi per essere contenti, dato che nelle ultime gare hanno iniziato a dare un contributo anche giocatori che fino a questo momento non c’erano riusciti. Chivu è riuscito a trovare un nuovo ruolo a Diouf, come alternativa di spessore sulla fascia, e anche Luis Henrique, finalmente, sta entrando in confidenza. Di fatto, i due rinforzi per gennaio, per i vice campioni d’Italia e d’Europa, sono loro. Il tutto, potrebbe essere propedeutico a un cambiamento di gerarchie: Dumfries accusa problemi fisici e può non essere più così fondamentale, anche perché le richieste per il rinnovo sono elevate e a questo punto, di fronte a una congrua offerta, potrebbe partire.

Nel frattempo, sempre in fascia, si va verso il rinnovo di contratto di Carlos Augusto. Un’altra buona notizia, per la conferma del percorso di un giocatore sempre più importante. Il suo status verrebbe certificato da un prolungamento fino al 2030 e da un aumento dell’ingaggio fino ai 3 milioni annui.