La bugia di Ausilio e il colpo Inter per Gennaio: Giovane e Vicario, le ultime

Le ultime sui nerazzurri tra campo e mercato

Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Focus sulla partita di Coppa Italia col Venezia vinta in scioltezza e con un netto 5-1 dalla squadra di Chivu, e chiaramente sul mercato nerazzurro tra gennaio e la prossima estate.

Al Gran Galà del calcio Ausilio ha detto che non ci saranno nuovi arrivi nella finestra invernale. Una bugia, o meglio dire una mezza verità nel senso che tutto dipenderà dalle cessioni. Per esempio di Frattesi, il quale potrebbe chiedere di andar via per giocare con maggiore continuità. Un possibile partente è anche Luis Henrique.

In caso di cessioni, l’Inter sarebbe pressoché costretta a fare acquisti. Il posto di Frattesi potrebbe prenderlo il famoso mediano muscolare che Chivu chiede dalla scorsa estate: Koné e Ederson sogni impossibili, alla portata invece Frendrup del Genoa.

In ottica giugno, invece, resta caldissimo il tema portiere: su Martinez, tornato titolare in Coppa Italia, non sembra esserci totale fiducia.

Vicario nel mirino dell'Inter
A confermarlo anche il rinnovato interesse per Guglielmo Vicario del Tottenham: è un ‘pallino’ di Ausilio, il quale lo aveva bloccato nel 2023 dopo la grande stagione all’Empoli, poi la trattativa con il Manchester United per Onana andò per le lunghe e il portiere traslocò in Premier.

Per quanto riguarda l’attacco, infine, un nome concreto resta quello di Giovane, esploso quest’anno al Verona. I nerazzurri sono davanti alla Roma.

