Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il primo ‘rinforzo’ per l’Inter a gennaio: occhio alla cessione da Scudetto

Foto dell'autore

Le ultime sui nerazzurri da Diouf a Luis Henrique e Frattesi

A Pisa ennesima bocciatura per Luis Henrique. Chivu lo ha cambiato poco prima del vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Lo ha cambiato soprattutto con Andy Diouf, bene già nel derby col Milan e benissimo ieri pomeriggio da laterale destro.

Che possa essere proprio Diouf il primo rinforzo per l’Inter a gennaio? Teniamo conto che il francese non potrebbe essere ceduto altrove, al massimo tornare al Lens o traslocare in campionati esotici, visto che ha già giocato per due club europei in questa annata calcistica.

Chivu sta così provando a valorizzarlo sulla fascia, sfruttando il suo passo e le capacità di ‘sfondamento’ che, specie in Serie A, possono fare davvero la differenza.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit)

Frattesi e il colpo Scudetto… Per il Bologna

Non solo Luis Henrique, un Diouf che scala le gerarchie toglierebbe ulteriormente spazio – già ridottissimo – a Davide Frattesi, ormai sempre più ai margini dei nerazzurri. L’Inter non pensa di privarsene nel bel mezzo della stagione, ma anche in ottica Mondiale potrebbe essere lo stesso classe ’99 a chiedere di andar via.

Frattesi in azione con l'Inter
Frattesi, ipotesi Bologna (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul canale Youtube di CM.IT, la nostra direttrice Eleonora Trotta ha parlato di ipotesi Bologna per Frattesi.

In rossoblù, alla corte di Italiano, avrebbe senz’altro maggior spazio e più possibilità di mettere in mostra i propri punti di forza. Se per il club di Saputo potrebbe essere un colpo da Scudetto? Questo, eventualmente, lo vedremo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie