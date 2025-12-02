Il primo ‘rinforzo’ per l’Inter a gennaio: occhio alla cessione da Scudetto

Le ultime sui nerazzurri da Diouf a Luis Henrique e Frattesi

A Pisa ennesima bocciatura per Luis Henrique. Chivu lo ha cambiato poco prima del vantaggio firmato da Lautaro Martinez. Lo ha cambiato soprattutto con Andy Diouf, bene già nel derby col Milan e benissimo ieri pomeriggio da laterale destro.

Che possa essere proprio Diouf il primo rinforzo per l’Inter a gennaio? Teniamo conto che il francese non potrebbe essere ceduto altrove, al massimo tornare al Lens o traslocare in campionati esotici, visto che ha già giocato per due club europei in questa annata calcistica.

Chivu sta così provando a valorizzarlo sulla fascia, sfruttando il suo passo e le capacità di ‘sfondamento’ che, specie in Serie A, possono fare davvero la differenza.

Frattesi e il colpo Scudetto… Per il Bologna

Non solo Luis Henrique, un Diouf che scala le gerarchie toglierebbe ulteriormente spazio – già ridottissimo – a Davide Frattesi, ormai sempre più ai margini dei nerazzurri. L’Inter non pensa di privarsene nel bel mezzo della stagione, ma anche in ottica Mondiale potrebbe essere lo stesso classe ’99 a chiedere di andar via.

Nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul canale Youtube di CM.IT, la nostra direttrice Eleonora Trotta ha parlato di ipotesi Bologna per Frattesi.

In rossoblù, alla corte di Italiano, avrebbe senz’altro maggior spazio e più possibilità di mettere in mostra i propri punti di forza. Se per il club di Saputo potrebbe essere un colpo da Scudetto? Questo, eventualmente, lo vedremo.