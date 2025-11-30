Atalanta
PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura

Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A

PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura (AnsaFoto) – Calciomercato.it

PISA

Scuffet 6

Caracciolo 6,5

Albiol 5,5 – Dall’80’ Lorran s.v.

Canestrelli 6,5

TOP Touré 7,5 – Si conferma il re dei duelli aerei. Una forza della natura, non spreca un pallone.

Piccinini 6,5 – Dal 71′ Leris s.v.

FLOP Aebischer 5,5 – Perde la palla da cui nasce l’azione del vantaggio interista. L’errore macchia la sua prestazione.

Marin 6,5

Angori 6,5 – Dal 71′ Tramoni s.v.

TOP Meister 7 – Usa il fisico quasi quanto Touré. Fa sudare Acerbi e Akanji. Dal 90′ Buffon s.v.

Nzola 6,5 – Dal 90′ Moreo s.v.

All.Gilardino 7

INTER

Sommer 6

Akanji 6

TOP Acerbi 6,5 – Salva su Meister e mette un altro paio di toppe prima di uscire stremato. Dal 67′ Bisseck

FLOP Bastoni 5 – Il bello addormentato nel bosco. Si fa sorprendere più di una volta, sovrastato da Touré.

FLOP Luis Henrique 5 – È calcio, non rugby. Gioca sempre all’indietro, sembra aver paura di andare nell’uno contro uno. Chance sprecata. Dal 67′ Diouf 7.

Barella 7

Calhanoglu 6

Sucic 5,5 – Dal 46′ Zielinski 6,5

Dimarco 6

TOP Lautaro Martinez 7,5 – Sblocca una partita che per l’Inter non si era messa sui binari giusti. Un gol pesante, come il secondo che chiude il match e con cui sale in testa alla classiica marcatori. Ma ora ripartiranno alla carica quelli che sostengono – sbagliando – segni solo alle piccole. Dall’87’ Carlos Augusto s.v.

Thuram 5,5 – Dal 67′ Pio Esposito 7

All.Chivu 7

Arbitro Guida 6

TABELLINO PISA-INTER 0-2
Marcatori: 69′ e 83′ Lautaro Martinez

PISA (3-5-2): Scuffet; Caracciolo, Albiol (80′ Lorran), Canestrelli; Touré, Piccinini (71′ Leris), Aebischer, Marin, Angori (71′ Tramoni); Meister (90′ Buffon), Nzola (90′ Moreo). All.: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (67′ Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (67′ Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (46′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez (87′ Carlos Augusto), Thuram (67′ Pio Esposito). All.: Chivu.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
AMMONITI: Caracciolo, Acerbi, Albiol

