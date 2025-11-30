PAGELLE E TABELLINO PISA-INTER 0-2: Lautaro torna trascinatore, ancora male Luis Henrique. Touré una forza della natura

Voti, top e flop della sfida valevole per la tredicesima giornata di Serie A
PISA
Scuffet 6
Caracciolo 6,5
Albiol 5,5 – Dall’80’ Lorran s.v.
Canestrelli 6,5
TOP Touré 7,5 – Si conferma il re dei duelli aerei. Una forza della natura, non spreca un pallone.
Piccinini 6,5 – Dal 71′ Leris s.v.
FLOP Aebischer 5,5 – Perde la palla da cui nasce l’azione del vantaggio interista. L’errore macchia la sua prestazione.
Marin 6,5
Angori 6,5 – Dal 71′ Tramoni s.v.
TOP Meister 7 – Usa il fisico quasi quanto Touré. Fa sudare Acerbi e Akanji. Dal 90′ Buffon s.v.
Nzola 6,5 – Dal 90′ Moreo s.v.
All.Gilardino 7
INTER
Sommer 6
Akanji 6
TOP Acerbi 6,5 – Salva su Meister e mette un altro paio di toppe prima di uscire stremato. Dal 67′ Bisseck
FLOP Bastoni 5 – Il bello addormentato nel bosco. Si fa sorprendere più di una volta, sovrastato da Touré.
FLOP Luis Henrique 5 – È calcio, non rugby. Gioca sempre all’indietro, sembra aver paura di andare nell’uno contro uno. Chance sprecata. Dal 67′ Diouf 7.
Barella 7
Calhanoglu 6
Sucic 5,5 – Dal 46′ Zielinski 6,5
Dimarco 6
TOP Lautaro Martinez 7,5 – Sblocca una partita che per l’Inter non si era messa sui binari giusti. Un gol pesante, come il secondo che chiude il match e con cui sale in testa alla classiica marcatori. Ma ora ripartiranno alla carica quelli che sostengono – sbagliando – segni solo alle piccole. Dall’87’ Carlos Augusto s.v.
Thuram 5,5 – Dal 67′ Pio Esposito 7
All.Chivu 7
Arbitro Guida 6
TABELLINO PISA-INTER 0-2
Marcatori: 69′ e 83′ Lautaro Martinez
PISA (3-5-2): Scuffet; Caracciolo, Albiol (80′ Lorran), Canestrelli; Touré, Piccinini (71′ Leris), Aebischer, Marin, Angori (71′ Tramoni); Meister (90′ Buffon), Nzola (90′ Moreo). All.: Gilardino.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (67′ Bisseck), Bastoni; Luis Henrique (67′ Diouf), Barella, Calhanoglu, Sucic (46′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez (87′ Carlos Augusto), Thuram (67′ Pio Esposito). All.: Chivu.
ARBITRO: Guida di Torre Annunziata
AMMONITI: Caracciolo, Acerbi, Albiol