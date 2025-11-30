Allegri “incastra” il conduttore in diretta tv: è successo tutto in due minuti

L’allenatore rossonero mai banale nelle sue dichiarazioni, ecco cosa ha detto dopo la partita di ieri sera

Si parlerà ancora a lungo, questo è certo, di quanto avvenuto nel finale di Milan-Lazio, con la caotica review al Var negli ultimissimi istanti di gara. Protagonista di quei momenti concitati anche Massimiliano Allegri, espulso dall’arbitro Collu. Ma il tecnico rossonero ha chiuso la vicenda a modo suo, intervenendo contro le polemiche arbitrali in diretta sulla Rai, nei confronti del conduttore Alberto Rimedio.

Durante l’intervista nel programma “Il Sabato al 90°”, Rimedio ha chiesto al tecnico: “C’è bisogno forse di dare più serenità agli arbitri?”. E Allegri ha piazzato una replica fulminea: “La pressione agli arbitri la mettete voi, sono venuto qui e le prime tre domande sono state sull’arbitraggio e non su come è andata la partita”. Uno stralcio diventato immediatamente virale sui social. E in tanti hanno preso le parti dell’allenatore:

Presidente della Repubblica subito — Tony (@tonygajeta) November 30, 2025

A Max a Natale regalerei i pupazzetti di Adani e Rimedio, così continua a metterseli in tasca❤️ — La Viscontina (@laViscontina) November 30, 2025

Non so se sia un Dio o il Diavolo — papa Smurf (@undercor_) November 30, 2025

Umiliato. Portami in guerra Max, sarò sempre al tuo fianco. — Peppo2496 🇵🇸🇵🇸STOP AL GENOCIDIO (@ACMilan2496) November 30, 2025

Come li mette a sedere , grande MAX Idolo — christian busato (@cry060977) November 30, 2025

Da un lato un raccomandato inetto, dall’altro un mostro sacro della dialettica sportiva — Ivan (@TheIvanShow91) November 30, 2025

Non può piacere il calcio che fa ma bisogna riconoscere che è un grande gestore: degli uomini e delle situazioni — DC75 🖐 (@Donato753) November 30, 2025

Nel bene e nel male, insomma, Allegri si fa sempre notare. E continua a raccogliere consensi, non soltanto tra i tifosi delle sue squadre.