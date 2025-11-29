Caos VAR in Milan-Lazio, Marelli: “Ecco perché non doveva intervenire”

L’esperto arbitrale di ‘DAZN’ concorda con la scelta di Collu di non concedere rigore ai biancocelesti, verdetto netto

Il finale di Milan-Lazio farà discutere a lungo. Quanto accaduto nei minuti di recupero, con chiamata del Var, espulsione di Allegri, rissa, parapiglia e annessi e connessi vari ha incendiato l’atmosfera. Alla fine, Collu non concede il rigore per il tocco di braccio di Pavlovic. E l’esperto arbitrale di ‘DAZN’, Luca Marelli, concorda con la decisione bocciando il Var.

Nel post partita sull’emittente streaming, Marelli si è espresso in questo modo su tutta la questione: “Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. Pavlovic e Marusic si trattengono a vicenda. Il VAR è intervenuto in maniera erronea. Potevano dire che il braccio era in posizione naturale e non dare il rigore. Entrambi i giocatori si tengono. Perciò è una trattenuta reciproca. L’arbitro non è stato richiamato per vedere questo fallo, il VAR ha richiamato per calcio di rigore. Dopodiché il VAR si è accorto della trattenuta ed è legittimo rilevare infrazioni non rilevate in campo e arrivare a decisioni diverse da quelle per cui l’arbitro è stato richiamato. È un rigore che non va assegnato ma la spiegazione si presta a molte critiche, è molto evidente che Pavlovic tiene Marusic a sua volta. È veramente complesso dire che Marusic trattenga Pavlovic per primo”