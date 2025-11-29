Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caos VAR in Milan-Lazio, Marelli: “Ecco perché non doveva intervenire”

Foto dell'autore

L’esperto arbitrale di ‘DAZN’ concorda con la scelta di Collu di non concedere rigore ai biancocelesti, verdetto netto

Il finale di Milan-Lazio farà discutere a lungo. Quanto accaduto nei minuti di recupero, con chiamata del Var, espulsione di Allegri, rissa, parapiglia e annessi e connessi vari ha incendiato l’atmosfera. Alla fine, Collu non concede il rigore per il tocco di braccio di Pavlovic. E l’esperto arbitrale di ‘DAZN’, Luca Marelli, concorda con la decisione bocciando il Var.

L'arbitro Collu accerchiato nel finale di Milan-Lazio
Caos VAR in Milan-Lazio, Marelli: “Ecco perché non doveva intervenire” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Nel post partita sull’emittente streaming, Marelli si è espresso in questo modo su tutta la questione: “Collu ha preso la decisione giusta ma per la via sbagliata. Pavlovic e Marusic si trattengono a vicenda. Il VAR è intervenuto in maniera erronea. Potevano dire che il braccio era in posizione naturale e non dare il rigore. Entrambi i giocatori si tengono. Perciò è una trattenuta reciproca. L’arbitro non è stato richiamato per vedere questo fallo, il VAR ha richiamato per calcio di rigore. Dopodiché il VAR si è accorto della trattenuta ed è legittimo rilevare infrazioni non rilevate in campo e arrivare a decisioni diverse da quelle per cui l’arbitro è stato richiamato. È un rigore che non va assegnato ma la spiegazione si presta a molte critiche, è molto evidente che Pavlovic tiene Marusic a sua volta. È veramente complesso dire che Marusic trattenga Pavlovic per primo”

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie