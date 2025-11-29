PAGELLE E TABELLINO JUVE-CAGLIARI 2-1: Yildiz vale doppio, Kostic travolto e Palestra da Nazionale

Le pagelle e il tabellino di Juventus-Cagliari a cura dell’inviato di Calciomercato.it all’Allianz Stadium:

Non una gara spumeggiante dei bianconeri, che giocano col solito ritmo compassato e con poca imprevedibilità. È il Cagliari a passare in vantaggio con uno delle svariate sgroppate di Palestra, che serve l’assist per Seba Esposito. A dare la vittoria alla Juventus è la doppietta di Kenan Yildiz, che non segnava in campionato dalla sfida con l’Inter.

Brutte notizie per Spalletti arrivano sotto la voce infortuni: Dusan Vlahovic ha lasciato il campo in lacrime e per l’attaccante serbo si prospetta uno stop piuttosto serio. Di seguito le pagelle del match:

Juventus

TOP Kenan Yildiz 8:



FLOP Kostic 5: la sessione odierna di Palestra si è fatta sentire tutta. Non è mai riuscito a stare al passo del classe 2005 del Cagliari, che lo ha mangiato anche in occasione del gol. Palestrato.



Perin: 6

Kalulu: 6

Kelly: 6

Koopmeiners: 6

McKennie: 5.5

Locatelli: 6

Turham: 6 (70′ Miretti 6.5)

Kostic: 5 (46′ Cambiaso 6)

Conceicao: 5 (85′ Cabal s.v.)

Yildiz: 8 (85′ Openda s.v.)

Vlahovic: 5.5 (31′ David 5.5)

All. Spalletti: 6

Cagliari

Caprile: 6

Zappa: 6

Deiola: 5.5

Luperto: 6

Palestra: 7.5

Folorunsho: 6 (81′ Kilcsoy s.v.)

Adopo: 5.5 (81′ Gaetano s.v.)

Obert: 4.5 (53′ Idrissi 6)

Liteta: 5 (53′ Prati 6)

Esposito: 6.5 (70′ Felici 6)

Borrelli: 5

All. Pisacane: 6

Arbitro Valerio Crezzini: 5.5

Juve-Cagliari, tabellino e formazioni

Juventus-Cagliari 2-1: 27′ Esposito, 28′ Yildiz, 45′ Yildiz

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Luciano Spalletti

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra; Folorunsho, Adopo, Obert, Liteta; Esposito, Borrelli. All. Fabio Pisacane

Spettatori 39.282